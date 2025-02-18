Челябинец потерял элитную квартиру в таунхаусе из-за миллионного долга за ЖКУ

Челябинец лишился элитного таунхауса за 17,3 миллиона рублей. Причина — накопленные долги по коммунальным платежам. Судебные приставы выставили квартиру на торги и продали ее. У должника еще осталась квартира в центре на Цвиллинга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
«Арестом и продажей на торгах квартиры в таунхаусе в центре Челябинска закончилась история многолетних тотальных неплатежей владельца недвижимости за коммунальные услуги и подачу энергоресурсов. Исполнительные производства в отношении данного гражданина велись сразу в двух структурных подразделения ГУФССП России по Челябинской области — в Центральном и Ленинском РОСП Челябинска», — сообщили в пресс-службе.
Всего за тепло и свет хозяин недвижимости задолжал 815 тысяч рублей. Кроме того, 230 тысяч челябинец должен был уплатить налоговикам и в пользу гаражного кооператива. Общая сумма долга превысила миллион рублей. Как сообщили в пресс-службе, должник в городе не проживал, приставам он редко отвечал на телефонные звонки. Из диалога с ним следовало, что ему безразлично, что будут делать судебные приставы с его долгом. В связи с этим решили арестовать квартиру в таунхаусе и передать ее на торги.
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