В Пермском зоопарке у пары белых медведей родился малыш. Пока увидеть его можно только на фото и видео, которые опубликовала в Telegram министр культуры Прикамья Алла Платонова.
«У пары белых медведей Милки и Сэрику родился первый малыш. Пока большую часть времени мишка проводит с мамой в берлоге, увидеть его можно будет весной — когда медведица начнет выводить его на прогулки. А пока даже зоологи наблюдают за маленьким хищником издалека — с помощью камер круглосуточного наблюдения», — пишет Платонова.
Медведица Милка родом из зоопарка Казани, а Сэрику родился в дикой природе, но его мать убили браконьеры. Малыша тогда спасли волонтеры. Медведи встретились в Пермском зоопарке.
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