В зоопарке Перми родился белый медвежонок. Фото, видео

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Родители довольны малышом (архивное фото)
Родители довольны малышом (архивное фото) Фото:

В Пермском зоопарке у пары белых медведей родился малыш. Пока увидеть его можно только на фото и видео, которые опубликовала в Telegram министр культуры Прикамья Алла Платонова.

«У пары белых медведей Милки и Сэрику родился первый малыш. Пока большую часть времени мишка проводит с мамой в берлоге, увидеть его можно будет весной — когда медведица начнет выводить его на прогулки. А пока даже зоологи наблюдают за маленьким хищником издалека — с помощью камер круглосуточного наблюдения», — пишет Платонова.

Медведица Милка родом из зоопарка Казани, а Сэрику родился в дикой природе, но его мать убили браконьеры. Малыша тогда спасли волонтеры. Медведи встретились в Пермском зоопарке.

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В Пермском зоопарке у пары белых медведей родился малыш. Пока увидеть его можно только на фото и видео, которые опубликовала в Telegram министр культуры Прикамья Алла Платонова. «У пары белых медведей Милки и Сэрику родился первый малыш. Пока большую часть времени мишка проводит с мамой в берлоге, увидеть его можно будет весной — когда медведица начнет выводить его на прогулки. А пока даже зоологи наблюдают за маленьким хищником издалека — с помощью камер круглосуточного наблюдения», — пишет Платонова. Медведица Милка родом из зоопарка Казани, а Сэрику родился в дикой природе, но его мать убили браконьеры. Малыша тогда спасли волонтеры. Медведи встретились в Пермском зоопарке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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