«Двойнику» Шатунова запретили въезд в Латвию

Латвийские власти запретили въезд в страну артисту из Румынии Иону Ионицэ, который выступает в качестве двойника популярного певца Юрия Шатунова. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
«Ионицэ попал в список нежелательных персон и ему запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок»., — сообщает Браже. Ее заявление передает aif.ru.
Ионицэ, известный в России как «Юрий Шатунов из Молдовы», начал свою карьеру на российской сцене в 2018 году и был представлен публике продюсером Андреем Разиным. Через некоторое время артист вернулся в Молдавию, но продолжил выступать за границей в роли двойника Шатунова.
В январе 2025 года стало известно о планах Ионицэ провести гастрольный тур по Латвии. Это вызвало недовольство Андрея Разина, он был намерен подать в суд на организаторов концертов. Экс-продюсер группы «Ласковый май» утверждает, что планирует требовать компенсацию в размере двух миллионов долларов с каждой площадки, где пройдут выступления Ионицэ, так как он исполняет произведения Шатунова без разрешения автора песен — самого Разина.
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