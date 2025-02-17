В видеоклипе Лаптандер восхваляет оленеводов, архивное фото
Экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер опубликовала фрагмент новой песни, посвященной оленеводам. Видео будущего трека опубликован в соцсетях бывшего политика.
«Есть много прекрасных песен, которые воспевают нужные и любимые профессии. Но не каждый догадывается о том, что есть ещё такая уникальная, закрепленная законодательством, профессия, как оленевод и я ее воспеваю», — подписала сниппет Лаптандер, опубликованный на личной странице VK.
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