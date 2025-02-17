17 февраля 2025

Бывший депутат заксобрания ЯНАО написала хит к главному ямальскому празднику. Видео

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В видеоклипе Лаптандер восхваляет оленеводов, архивное фото
В видеоклипе Лаптандер восхваляет оленеводов, архивное фото Фото:

Экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер опубликовала фрагмент новой песни, посвященной оленеводам. Видео будущего трека опубликован в соцсетях бывшего политика.

«Есть много прекрасных песен, которые воспевают нужные и любимые профессии. Но не каждый догадывается о том, что есть ещё такая уникальная, закрепленная законодательством, профессия, как оленевод и я ее воспеваю», — подписала сниппет Лаптандер, опубликованный на личной странице VK.

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Экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер опубликовала фрагмент новой песни, посвященной оленеводам. Видео будущего трека опубликован в соцсетях бывшего политика. «Есть много прекрасных песен, которые воспевают нужные и любимые профессии. Но не каждый догадывается о том, что есть ещё такая уникальная, закрепленная законодательством, профессия, как оленевод и я ее воспеваю», — подписала сниппет Лаптандер, опубликованный на личной странице VK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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