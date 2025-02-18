Путин продолжит в среду рабочие встречи в Санкт-Петербурге

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Владимир Путин приехал в Петербург с рабочим визитом
Владимир Путин приехал в Петербург с рабочим визитом Фото:

Президент России Владимир Путин продолжит свою рабочую деятельность в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе конференц-колла.

«Завтра, 19 февраля, тоже президент продолжит работу в Санкт-Петербурге. Будем вас информировать о тех мероприятиях, которые у главы государства запланированы», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Владимир Путин работает во вторник из Санкт-Петербурга, в среду он остается там же.

Во вторник, 18 февраля, после полудня президент через видеоконференцию проведет заседание. На нем обсудят вопрос диспансеризации детей и взрослых в 2024 году.

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Президент России Владимир Путин продолжит свою рабочую деятельность в Санкт-Петербурге, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе конференц-колла. «Завтра, 19 февраля, тоже президент продолжит работу в Санкт-Петербурге. Будем вас информировать о тех мероприятиях, которые у главы государства запланированы», — сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Владимир Путин работает во вторник из Санкт-Петербурга, в среду он остается там же. Во вторник, 18 февраля, после полудня президент через видеоконференцию проведет заседание. На нем обсудят вопрос диспансеризации детей и взрослых в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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