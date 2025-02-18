Прокуратура потребовала выплаты 100 тысяч рублей челябинке за укус бродячей собаки

Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку после публикации в СМИ о покусанной собаками в поселке Шагол 17-летней девушке. Прокурор требует от администрации выплатить потерпевшей компенсацию в размере 100 тысяч рублей, сообщили пресс-службе прокуратуры по региону.
«Прокуратура Курчатовского района провела проверку и установила, что вечером 19 ноября 2024 года во время прогулки у дома по улице Шагольской, 1 на 17-летнюю девушку напала стая бродячих собак (пять особей). Одна из собак укусила подростка за ногу. После случившегося девушке назначили длительное лечение», — сообщили в пресс-службе.
В результате проверки стало известно, что власти не предприняли необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов. По результатам рассмотрения представления приняты меры, виновное должностное лицо привлечено к ответственности. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управления экологии и природопользования администрации в пользу несовершеннолетней девушки компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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