Прокуратура потребовала выплаты 100 тысяч рублей челябинке за укус бродячей собаки

Прокуратура требует выплаты 100 тысяч рублей челябинке за укус бродячей собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре 2024 года стая собак напала на 17-летнюю девушку
В ноябре 2024 года стая собак напала на 17-летнюю девушку Фото:

Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку после публикации в СМИ о покусанной собаками в поселке Шагол 17-летней девушке. Прокурор требует от администрации выплатить потерпевшей компенсацию в размере 100 тысяч рублей, сообщили пресс-службе прокуратуры по региону.

«Прокуратура Курчатовского района провела проверку и установила, что вечером 19 ноября 2024 года во время прогулки у дома по улице Шагольской, 1 на 17-летнюю девушку напала стая бродячих собак (пять особей). Одна из собак укусила подростка за ногу. После случившегося девушке назначили длительное лечение», — сообщили в пресс-службе.

В результате проверки стало известно, что власти не предприняли необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов. По результатам рассмотрения представления приняты меры, виновное должностное лицо привлечено к ответственности. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управления экологии и природопользования администрации в пользу несовершеннолетней девушки компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку после публикации в СМИ о покусанной собаками в поселке Шагол 17-летней девушке. Прокурор требует от администрации выплатить потерпевшей компенсацию в размере 100 тысяч рублей, сообщили пресс-службе прокуратуры по региону. «Прокуратура Курчатовского района провела проверку и установила, что вечером 19 ноября 2024 года во время прогулки у дома по улице Шагольской, 1 на 17-летнюю девушку напала стая бродячих собак (пять особей). Одна из собак укусила подростка за ногу. После случившегося девушке назначили длительное лечение», — сообщили в пресс-службе. В результате проверки стало известно, что власти не предприняли необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов. По результатам рассмотрения представления приняты меры, виновное должностное лицо привлечено к ответственности. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управления экологии и природопользования администрации в пользу несовершеннолетней девушки компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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