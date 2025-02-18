Медведев обвинил Европу в создании антитрамповского интернационала

Страны Европы сформировали «антитрамповский интернационал». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это проявляется в поддержке Европой продолжающихся боевых действий и атак Киева, включая атаки на объекты, связанные с интересами США.
«Пока Париж принимает сборище [лидеров] европейских стран, яростно выступающих за войну без конца, киевский наркоман атаковал относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму нефтяную инфраструктуру, через которую идет американская нефть», — написал Медведев по-английски в соцсети X. Он также выразил мнение, что так называемый «антитрамповский интернационал» в Европе приобретает все более определенные очертания.
Ранее ВСУ осуществили атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», которая является частью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По станции ударили семью беспилотниками. Последствия ударов, по данным «Транснефти», будут устранять полтора-два месяца.
КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки каспийской нефти на мировые рынки. В состав инвесторов входят, в том числе, и компании из Европы и США. В 2024 году американские компании обеспечивали более 40% поставок нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Вместе с другими западными предприятиями их совокупная доля превысила 65%. Казахстанские компании в этом же году занимали 17% от общего объема поставок по КТК.
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