Пермячка, бросившая тело сына в чемодане, пыталась замыть дома следы крови

Пермячка Ирина Шатова, которая призналась в убийстве своего 9-летнего сына, пыталась смыть следы крови в квартире, где произошло убийство. Об этом сообщил брат Шатовой Алексей Давыдов, чьи показания зачитала прокурор Светлана Плотникова во время заседания суда.
«Когда мы зашли в квартиру, то там вещи были раскиданы. В комнате были следы крови. В кухне были две капли крови. Полагаю, что после совершения убийства Ирина Шатова вернулась в квартиру и пыталась убрать следы крови, потому что след крови на полу был замыт», — передает корреспондент URA.RU из зала суда, где зачитывались показания Давыдова.
Свидетель также отметил, что, как и другие люди, давал Шатовой деньги. Всего он передал сестре 2 млн рублей. Она выплачивала ему проценты. «Знаю, что весной 2024 года у нее начались проблемы и она перестала выплачивать мне проценты. За день до убийства мы договорились встретиться с Ирой 12 июля, чтобы обсудить, каким образом и когда она вернет мне деньги и проценты», — говорил Давыдов следователю.
Тело ребенка в чемодане на мусорке было обнаружено ранним утром 12 июля 2024 года. Установлено, что 9-летний мальчик был задушен после чего ему нанесли более 35 колотых ран ножом. В убийстве мальчика призналась его мать Ирина Шатова. Она утверждает, что сделала это из-за долгов. После убийства ребенка пермячка планировала покончить с собой, но у нее хватило мужества. С момента задержания Шатова находится в СИЗО. Ее дело рассматривается в Пермском краевом суде.
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