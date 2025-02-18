Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор двум обвиняемым в совершении диверсии на объекте сотовой связи. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Гладкий совершил диверсию, а Перксон содействовал диверсионной деятельности в форме финансирования. Суд назначил наказание», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Сергей Гладкий и Сергей Перксон были признаны виновными в планировании и реализации поджога распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи «МТС». Гладкий через мессенджер договорился о получении 40 000 рублей за совершение преступления и привлек к финансированию Перксона, который согласился предоставить средства на покупку горючего. 14 мая 2024 года Гладкий, получив от Перксона средства, приобрел бензин и поджег распределительный щит. Это привело к серьезным повреждениям оборудования и временному отключению базовой станции, что нарушило связь в районе.
Оба фигуранта признали свою вину в совершении преступления. Суд назначил Сергею Гладкому наказание в виде 10 лет и 20 дней лишения свободы, а Сергею Перксону — 8 лет и 1 месяц лишения свободы. Оба будут отбывать часть срока в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Гладкого и Перксона солидарно 54 923,60 рубля в счет возмещения материального ущерба, причиненного оператору сотовой связи.
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