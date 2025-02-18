Хоккейную команду «Трактор» удалили с рейса Хабаровск — Челябинск

Хоккейную команду «Трактор» сняли с авиарейса Хабаровск — Челябинск. Как сообщают СМИ, спортсмены случайно открыли аварийный люк.
«Когда сели в чартер, кто-то из команды толкнул аварийную дверь Boeing 738. Открылся люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили. Борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлетно-посадочной полосе, забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске», — сообщает издание Mash.
В пресс-службе «Трактора» прокомментировали, что после матча с «Амуром» рейс с командой действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о механических повреждениях самолета речи не шло. После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой.
Ранее сообщалось, что происшествие зафиксировали в 16:56 по московскому времени 17 февраля. Самолет прилетел с опозданием. Задержка составила 2 часа 33 минуты.
«Трактор» 17 февраля в Хабаровске выиграл у местного «Амура» со счетом 5:2. Дальневосточный клуб в результате игры потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.
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