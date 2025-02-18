Хоккейную команду «Трактор» удалили с рейса Хабаровск — Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команда прилетела в Челябинск с опозданием в два часа
Команда прилетела в Челябинск с опозданием в два часа Фото:

Хоккейную команду «Трактор» сняли с авиарейса Хабаровск — Челябинск. Как сообщают СМИ, спортсмены случайно открыли аварийный люк.

«Когда сели в чартер, кто-то из команды толкнул аварийную дверь Boeing 738. Открылся люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили. Борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлетно-посадочной полосе, забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске», — сообщает издание Mash.

В пресс-службе «Трактора» прокомментировали, что после матча с «Амуром» рейс с командой действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о механических повреждениях самолета речи не шло. После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой.

Ранее сообщалось, что происшествие зафиксировали в 16:56 по московскому времени 17 февраля. Самолет прилетел с опозданием. Задержка составила 2 часа 33 минуты.

«Трактор» 17 февраля в Хабаровске выиграл у местного «Амура» со счетом 5:2. Дальневосточный клуб в результате игры потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейную команду «Трактор» сняли с авиарейса Хабаровск — Челябинск. Как сообщают СМИ, спортсмены случайно открыли аварийный люк. «Когда сели в чартер, кто-то из команды толкнул аварийную дверь Boeing 738. Открылся люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили. Борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлетно-посадочной полосе, забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске», — сообщает издание Mash. В пресс-службе «Трактора» прокомментировали, что после матча с «Амуром» рейс с командой действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о механических повреждениях самолета речи не шло. После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой. Ранее сообщалось, что происшествие зафиксировали в 16:56 по московскому времени 17 февраля. Самолет прилетел с опозданием. Задержка составила 2 часа 33 минуты. «Трактор» 17 февраля в Хабаровске выиграл у местного «Амура» со счетом 5:2. Дальневосточный клуб в результате игры потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...