Челябинский «Трактор» лишил хабаровский «Амур» шансов на плей-офф

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» лишил хабаровский «Амур» шансов побиться за Кубок Гагарина. После проигрыша «черно-белым» хабаровчане потеряли шансы попасть в кубковую восьмерку по итогам регулярного чемпионата.
«Трактор» в гостях выиграл у хабаровчан со счетом 5:2. После матча «Амур» лишился теоретических шансов стать участником розыгрыша Кубка Гагарина», — сообщает корреспондент URA.RU.
В первом периоде в составе челябинцев отличились Виталий Кравцов и Чарльз Робинсон. Во втором периоде третью шайбу за челябинцев забил Семен Дер-Аргучинцев, однако хабаровчанам удалось отквитать один гол. В третьем периоде «Амур» сократил расстояние до минимума, однако Артем Блажиевский забросил четвертую шайбу, а Андрей Светлаков отличился, забросив пятый гол челябинцев.
«Трактор» возвращается с двухматчевого дальневосточного выезда с максимально возможными четырьмя очками, обыграв «Адмирал» во Владивостоке и «Амур» в Хабаровске. В копилке команды 80 очков после 58 игр. На данный момент «Трактор» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ и уже обеспечил себе выход в плей-офф.
У хабаровчан после 55 игр 33 очка. Они занимают 11-е место на Востоке и потеряли шансы на выход в плей-офф. Также шансы на плей-офф потерял астанинский «Барыс».
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