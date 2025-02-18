Ушаков вышел с переговоров с США с улыбкой на лице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков остался доволен проведенной беседой с США
Ушаков остался доволен проведенной беседой с США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вышел с переговоров в Эр-Рияде в приподнятом настроении. Беседа с делегацией США продолжалась более четырех часов.

«Вы провели 4,5 часа вместе...  А что, почему нет? Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», — сообщил Ушаков после переговоров. Трансляцию вел Первый канал. На кадрах видно, что помощник президента не скрывает улыбки.

В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры по Украине с участием представителей США и России. Это первое мероприятие подобного характера за период с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта проводились в Стамбуле.

В составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Переговоры прошли в Саудовской Аравии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков вышел с переговоров в Эр-Рияде в приподнятом настроении. Беседа с делегацией США продолжалась более четырех часов. «Вы провели 4,5 часа вместе...  А что, почему нет? Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», — сообщил Ушаков после переговоров. Трансляцию вел Первый канал. На кадрах видно, что помощник президента не скрывает улыбки. В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры по Украине с участием представителей США и России. Это первое мероприятие подобного характера за период с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта проводились в Стамбуле. В составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Переговоры прошли в Саудовской Аравии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...