Ушаков вышел с переговоров с США с улыбкой на лице

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вышел с переговоров в Эр-Рияде в приподнятом настроении. Беседа с делегацией США продолжалась более четырех часов.
«Вы провели 4,5 часа вместе... А что, почему нет? Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», — сообщил Ушаков после переговоров. Трансляцию вел Первый канал. На кадрах видно, что помощник президента не скрывает улыбки.
В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры по Украине с участием представителей США и России. Это первое мероприятие подобного характера за период с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта проводились в Стамбуле.
В составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Переговоры прошли в Саудовской Аравии.
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