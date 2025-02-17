В ХМАО жители дома отравились, надышавшись вредной краской

Жильцы многоэтажного дома в Лангепасе (ХМАО) отравились парами вредной краски, которую использовали при ремонте в подъезде. Об этом сообщили сами жильцы.
«У людей болит голова и их тошнит, дети себя плохо чувствуют. В квартирах жителей стоит стойкий запах ядовитой краски», — написали югорчане в группе VK «Типичный Лангепас».
По словам жильцов, в управляющей компании «Доверие» не смогли помочь в решении проблемы. Недомогающие югорчане заявили, что оказались в токсичной ловушке.
В организации «Доверие» на телефонный звонок журналиста не ответили. В управляющую компанию направлен официальный запрос.
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