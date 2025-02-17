17 февраля 2025

В ХМАО жители дома отравились, надышавшись вредной краской

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы дома в Лангепасе отравились парами краски
Жильцы дома в Лангепасе отравились парами краски Фото:

Жильцы многоэтажного дома в Лангепасе (ХМАО) отравились парами вредной краски, которую использовали при ремонте в подъезде. Об этом сообщили сами жильцы.

«У людей болит голова и их тошнит, дети себя плохо чувствуют. В квартирах жителей стоит стойкий запах ядовитой краски», — написали югорчане в группе VK «Типичный Лангепас».

По словам жильцов, в управляющей компании «Доверие» не смогли помочь в решении проблемы. Недомогающие югорчане заявили, что оказались в токсичной ловушке.

В организации «Доверие» на телефонный звонок журналиста не ответили. В управляющую компанию направлен официальный запрос.

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Жильцы многоэтажного дома в Лангепасе (ХМАО) отравились парами вредной краски, которую использовали при ремонте в подъезде. Об этом сообщили сами жильцы. «У людей болит голова и их тошнит, дети себя плохо чувствуют. В квартирах жителей стоит стойкий запах ядовитой краски», — написали югорчане в группе VK «Типичный Лангепас». По словам жильцов, в управляющей компании «Доверие» не смогли помочь в решении проблемы. Недомогающие югорчане заявили, что оказались в токсичной ловушке. В организации «Доверие» на телефонный звонок журналиста не ответили. В управляющую компанию направлен официальный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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