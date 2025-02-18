Лавров подтвердил скорое назначение послов США и России

США и Россия договорились о восстановлении дипломатических миссий и скорейшем назначении послов в Вашингтоне и Москве. Об этом URA.RU заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Практически договорились, что нужно решить проблему функционирования наших дипломатических миссий. По вопросам нашего диалога и по экономическим связям обозначено стремление находить решения», — сообщил Лавров, передает корреспондент агентства. URA.RU также вело прямую трансляцию пресс-конференции главы МИД в соцсети «ВКонтакте».
18 февраля Россия и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии договорились о назначении высокопоставленных команд для начала работы над прекращением конфликта на Украине. Сообщалось, что американским послом в РФ может стать Ричард Норланд. До этого он возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане.
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