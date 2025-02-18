Журналисты выяснили, кто станет послом США в России

Дипмиссию США в Москве пророчат спецпосланнику по Ливии Ричарду Норланду
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Дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд
Дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд Фото:

Послом США в России может стать 69-летний Ричард Норланд, ранее возглавлявший посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане. Норланд был также заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. Как выяснили российские журналисты, в 80-е годы он работал в СССР.

«США также направили России запрос на агреман (предварительное согласие властей страны пребывания на то, чтобы определенный дипломат стал послом — прим. URA.RU) на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Речь идет о 69-летнем спецпосланнике США по Ливии Ричарде Норланде», — пишет «Коммерсант».

По данным источника, Норланд в конце 80-х работал в посольстве США в СССР. На дипломатической службе он уже около 35 лет. Представлял интересы США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. У источника также есть данные о том, что кандидатуру Норланда выдвигала предыдущая американская администрация, и новая пока не стала ее отзывать.

Ранее сообщалось, что Россия и США планируют «назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине». Также стороны договорились создать между РФ и США механизм взаимодействия с целью устранить раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать работы дипмиссий.

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Послом США в России может стать 69-летний Ричард Норланд, ранее возглавлявший посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане. Норланд был также заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. Как выяснили российские журналисты, в 80-е годы он работал в СССР. «США также направили России запрос на агреман (предварительное согласие властей страны пребывания на то, чтобы определенный дипломат стал послом — прим. URA.RU) на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Речь идет о 69-летнем спецпосланнике США по Ливии Ричарде Норланде», — пишет «Коммерсант». По данным источника, Норланд в конце 80-х работал в посольстве США в СССР. На дипломатической службе он уже около 35 лет. Представлял интересы США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. У источника также есть данные о том, что кандидатуру Норланда выдвигала предыдущая американская администрация, и новая пока не стала ее отзывать. Ранее сообщалось, что Россия и США планируют «назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине». Также стороны договорились создать между РФ и США механизм взаимодействия с целью устранить раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать работы дипмиссий.
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