В Екатеринбурге после хлопка пожар охватил стоянку возле ТЦ «Комсомолл». Фото

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Спасатели работают в затруднительных условиях Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 февраля на улице Анны Бычковой после хлопка загорелся второй этаж крытого гаражного комплекса. С места ЧП госпитализировали 35-летнего мужчину с ожогами 25% поверхности тела. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«В сдвоенном боксе хозяин производил ремонтные работы, у него там был мини-сервис. Случился разлив жидкости, а затем возгорание с хлопком баллона», — сказал собеседник. Пострадавшего увезли в ГКБ №40.

По словам очевидца, пожарные работают в трудных условиях из-за плотного задымления на втором этаже объекта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге вечером 18 февраля на улице Анны Бычковой после хлопка загорелся второй этаж крытого гаражного комплекса. С места ЧП госпитализировали 35-летнего мужчину с ожогами 25% поверхности тела. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «В сдвоенном боксе хозяин производил ремонтные работы, у него там был мини-сервис. Случился разлив жидкости, а затем возгорание с хлопком баллона», — сказал собеседник. Пострадавшего увезли в ГКБ №40. По словам очевидца, пожарные работают в трудных условиях из-за плотного задымления на втором этаже объекта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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