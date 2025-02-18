Происшествия Пожары В Екатеринбурге после хлопка пожар охватил стоянку возле ТЦ «Комсомолл». Фото 18 февраля 2025 в 19:53 Размер текста - 17 + Спасатели работают в затруднительных условиях Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 18 февраля на улице Анны Бычковой после хлопка загорелся второй этаж крытого гаражного комплекса. С места ЧП госпитализировали 35-летнего мужчину с ожогами 25% поверхности тела. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «В сдвоенном боксе хозяин производил ремонтные работы, у него там был мини-сервис. Случился разлив жидкости, а затем возгорание с хлопком баллона», — сказал собеседник. Пострадавшего увезли в ГКБ №40. По словам очевидца, пожарные работают в трудных условиях из-за плотного задымления на втором этаже объекта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС, ответ ожидается. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 18 февраля на улице Анны Бычковой после хлопка загорелся второй этаж крытого гаражного комплекса. С места ЧП госпитализировали 35-летнего мужчину с ожогами 25% поверхности тела. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «В сдвоенном боксе хозяин производил ремонтные работы, у него там был мини-сервис. Случился разлив жидкости, а затем возгорание с хлопком баллона», — сказал собеседник. Пострадавшего увезли в ГКБ №40. По словам очевидца, пожарные работают в трудных условиях из-за плотного задымления на втором этаже объекта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС, ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям