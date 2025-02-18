В Екатеринбурге вечером 18 февраля на улице Анны Бычковой после хлопка загорелся второй этаж крытого гаражного комплекса. С места ЧП госпитализировали 35-летнего мужчину с ожогами 25% поверхности тела. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«В сдвоенном боксе хозяин производил ремонтные работы, у него там был мини-сервис. Случился разлив жидкости, а затем возгорание с хлопком баллона», — сказал собеседник. Пострадавшего увезли в ГКБ №40.
По словам очевидца, пожарные работают в трудных условиях из-за плотного задымления на втором этаже объекта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС, ответ ожидается.
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