Спасатели вывезли из тундры попавшую в беду семью с пятью детьми

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В семье попавшего в беду тундровика пятеро детей
В семье попавшего в беду тундровика пятеро детей Фото:

Сотрудники «Ямалспаса» вывезли из тундры в Ямальском районе (ЯНАО) семью с пятью детьми. У северян сломался снегоход. Потерпевших доставили в село Яр-Сале, сообщают в окружном правительстве.

«Семья с четырьмя детьми и грудным малышом оказалась заблокирована возле реки Пятаюн Ямальского района — они отправились в тундру на снегоходе, который в пути вышел из строя. Когда поняли, что с техникой не справиться, позвонили спасателям. Ожидая помощи, прятались от непогоды в пойме реки, неподалеку от сломанного снегохода — погода была морозной и ветреной», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

По данным источника, спасатели Антон Пуйко и Нядма Сусой прибыли на место спустя несколько часов. Они отвезли потерпевших в ближайшее село — Яр-Сале. Помощь семье тундровика не понадобилась.

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Сотрудники «Ямалспаса» вывезли из тундры в Ямальском районе (ЯНАО) семью с пятью детьми. У северян сломался снегоход. Потерпевших доставили в село Яр-Сале, сообщают в окружном правительстве. «Семья с четырьмя детьми и грудным малышом оказалась заблокирована возле реки Пятаюн Ямальского района — они отправились в тундру на снегоходе, который в пути вышел из строя. Когда поняли, что с техникой не справиться, позвонили спасателям. Ожидая помощи, прятались от непогоды в пойме реки, неподалеку от сломанного снегохода — погода была морозной и ветреной», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». По данным источника, спасатели Антон Пуйко и Нядма Сусой прибыли на место спустя несколько часов. Они отвезли потерпевших в ближайшее село — Яр-Сале. Помощь семье тундровика не понадобилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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