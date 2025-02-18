Спасатели вывезли из тундры попавшую в беду семью с пятью детьми

Сотрудники «Ямалспаса» вывезли из тундры в Ямальском районе (ЯНАО) семью с пятью детьми. У северян сломался снегоход. Потерпевших доставили в село Яр-Сале, сообщают в окружном правительстве.
«Семья с четырьмя детьми и грудным малышом оказалась заблокирована возле реки Пятаюн Ямальского района — они отправились в тундру на снегоходе, который в пути вышел из строя. Когда поняли, что с техникой не справиться, позвонили спасателям. Ожидая помощи, прятались от непогоды в пойме реки, неподалеку от сломанного снегохода — погода была морозной и ветреной», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».
По данным источника, спасатели Антон Пуйко и Нядма Сусой прибыли на место спустя несколько часов. Они отвезли потерпевших в ближайшее село — Яр-Сале. Помощь семье тундровика не понадобилась.
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