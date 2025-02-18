Сургут претендует на статус «Города трудовой доблести»

Сургут претендует на звание города трудовой доблести
Сургут (ХМАО) может стать городом трудовой доблести. Мэрия города отправила заявку на получение звания.
«Сургут может стать „Городом трудовой доблести“. Соответствующую заявку уже готовят специалисты администрации», — сообщает SITV.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Сургута. На момент публикации ответ не поступил.
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