Сургут претендует на статус «Города трудовой доблести»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургут претендует на звание города трудовой доблести
Сургут претендует на звание города трудовой доблести Фото:

Сургут (ХМАО) может стать городом трудовой доблести. Мэрия города отправила заявку на получение звания.

«Сургут может стать „Городом трудовой доблести“. Соответствующую заявку уже готовят специалисты администрации», — сообщает SITV.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Сургута. На момент публикации ответ не поступил.

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Сургут (ХМАО) может стать городом трудовой доблести. Мэрия города отправила заявку на получение звания. «Сургут может стать „Городом трудовой доблести“. Соответствующую заявку уже готовят специалисты администрации», — сообщает SITV. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Сургута. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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