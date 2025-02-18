18 февраля 2025

Свердловский экс-борец с коррупцией Дьяков сознался в крупной взятке

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Мера пресечения Андрею Дьякову. Екатеринбург , дьяков андрей
Андрей Дьяков находится в челябинском СИЗО-7 Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий, подписал досудебное соглашение со следствием. Об этом URA.RU рассказали два источника в силовой среде.

«Дьяков признал вину. При этом из СИЗО его отпускать не хотят, даже несмотря на сделку. Скоро его дело будет направлено в суд Екатеринбурга», — сообщил один из собеседников агентства. Оперативно связаться с адвокатами отставного офицера не удалось.

Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Считается, что показания на Дьякова дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее силовик заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес.

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Шахмаев сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС.

Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.

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Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий, подписал досудебное соглашение со следствием. Об этом URA.RU рассказали два источника в силовой среде. «Дьяков признал вину. При этом из СИЗО его отпускать не хотят, даже несмотря на сделку. Скоро его дело будет направлено в суд Екатеринбурга», — сообщил один из собеседников агентства. Оперативно связаться с адвокатами отставного офицера не удалось. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Считается, что показания на Дьякова дал его товарищ, бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее силовик заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Шахмаев сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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