Арестованные уральские полковники Дьяков и Федерягин попали в одну камеру

14 февраля 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков под стражей с весны прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, сидит в одной камере с экс-замначальника челябинской полиции Сергеем Федерягиным, которому инкриминируют покровительство представителям цыганской этнической группы в Коркино. Об этом URA.RU рассказал источник. «Они находятся в СИЗО-7 при ФСБ», — сообщил инсайдер агентства. Оперативно связаться с адвокатами арестантов не удалось. Новость по теме Бизнесмен из Екатеринбурга стал фигурантом по делу полковника Дьякова Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Ему вменяют получение взятки в 200 миллионов рублей и превышение полномочий. Считается, что показания на него дал бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее силовик заявлял, что тот его оговорил, чтобы спасти бизнес. Шахмаев сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в прошлом году по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор юрфирмы «Мебиус» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова, руководитель ныне ликвидированной «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU. Федерягина задержали в середине декабря 2024-го по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок. Защита Федерягина уверена, что их клиента подставили. По их словам, это якобы сделал его бывший коллега по фамилии Яковлев, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. Ссылаясь на протокол допроса хозяина аптеки, адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, сидит в одной камере с экс-замначальника челябинской полиции Сергеем Федерягиным, которому инкриминируют покровительство представителям цыганской этнической группы в Коркино. Об этом URA.RU рассказал источник. «Они находятся в СИЗО-7 при ФСБ», — сообщил инсайдер агентства. Оперативно связаться с адвокатами арестантов не удалось. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Ему вменяют получение взятки в 200 миллионов рублей и превышение полномочий. Считается, что показания на него дал бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее силовик заявлял, что тот его оговорил, чтобы спасти бизнес. Шахмаев сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в прошлом году по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор юрфирмы «Мебиус» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова, руководитель ныне ликвидированной «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU. Федерягина задержали в середине декабря 2024-го по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок. Защита Федерягина уверена, что их клиента подставили. По их словам, это якобы сделал его бывший коллега по фамилии Яковлев, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. Ссылаясь на протокол допроса хозяина аптеки, адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.