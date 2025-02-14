Арестованные уральские полковники Дьяков и Федерягин попали в одну камеру

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Продление меры пресечения Дьякову Андрею в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, преступление, суд, дьяков андрей
Андрей Дьяков под стражей с весны прошлого года Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, сидит в одной камере с экс-замначальника челябинской полиции Сергеем Федерягиным, которому инкриминируют покровительство представителям цыганской этнической группы в Коркино. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Они находятся в СИЗО-7 при ФСБ», — сообщил инсайдер агентства. Оперативно связаться с адвокатами арестантов не удалось.

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Бизнесмен из Екатеринбурга стал фигурантом по делу полковника Дьякова

Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Ему вменяют получение взятки в 200 миллионов рублей и превышение полномочий. Считается, что показания на него дал бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее силовик заявлял, что тот его оговорил, чтобы спасти бизнес.

Шахмаев сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в прошлом году по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор юрфирмы «Мебиус» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова, руководитель ныне ликвидированной «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.

Федерягина задержали в середине декабря 2024-го по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок.

Защита Федерягина уверена, что их клиента подставили. По их словам, это якобы сделал его бывший коллега по фамилии Яковлев, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. Ссылаясь на протокол допроса хозяина аптеки, адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.

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Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков, обвиненный в коррупции, сидит в одной камере с экс-замначальника челябинской полиции Сергеем Федерягиным, которому инкриминируют покровительство представителям цыганской этнической группы в Коркино. Об этом URA.RU рассказал источник. «Они находятся в СИЗО-7 при ФСБ», — сообщил инсайдер агентства. Оперативно связаться с адвокатами арестантов не удалось. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Ему вменяют получение взятки в 200 миллионов рублей и превышение полномочий. Считается, что показания на него дал бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Ранее силовик заявлял, что тот его оговорил, чтобы спасти бизнес. Шахмаев сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в прошлом году по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор юрфирмы «Мебиус» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова, руководитель ныне ликвидированной «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU. Федерягина задержали в середине декабря 2024-го по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок. Защита Федерягина уверена, что их клиента подставили. По их словам, это якобы сделал его бывший коллега по фамилии Яковлев, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. Ссылаясь на протокол допроса хозяина аптеки, адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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