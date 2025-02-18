Российские военнослужащие ударом дрона уничтожили микроавтобус с военными ВСУ. Это произошло в Запорожской области, остающейся под контролем Киева. Также поражено хранилище горючего в районе завода «Агротех», сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев российским СМИ.
«Удары нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По пути в Орехов уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БПЛАшникам», — передают РИА Новости слова Лебедева.
Он отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов «методично прилетает». В связи с этим вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы. По данным Лебедева, накануне нанесен удар в районе завода «Агротех», после чего вспыхнул пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что военнослужащие армии России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, пишет RT. По словам главы городской военной администрации Андрея Беседина, ситуация на линии соприкосновения остается сложной для украинских войск.
Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что любые действия украинских военных на Купянском направлении приводят ВСУ к огромным потерям.
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