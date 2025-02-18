18 февраля 2025

В Запорожской области уничтожили микроавтобус с военными ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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На Купянском направлении украинские войска несут огромные потери (архивное фото)
На Купянском направлении украинские войска несут огромные потери (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие ударом дрона уничтожили микроавтобус с военными ВСУ. Это произошло в Запорожской области, остающейся под контролем Киева. Также поражено хранилище горючего в районе завода «Агротех», сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев российским СМИ.

«Удары нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По пути в Орехов уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БПЛАшникам», — передают РИА Новости слова Лебедева.

Он отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов «методично прилетает». В связи с этим вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы. По данным Лебедева, накануне нанесен удар в районе завода «Агротех», после чего вспыхнул пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что военнослужащие армии России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, пишет RT. По словам главы городской военной администрации Андрея Беседина, ситуация на линии соприкосновения остается сложной для украинских войск.

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что любые действия украинских военных на Купянском направлении приводят ВСУ к огромным потерям.

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Российские военнослужащие ударом дрона уничтожили микроавтобус с военными ВСУ. Это произошло в Запорожской области, остающейся под контролем Киева. Также поражено хранилище горючего в районе завода «Агротех», сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев российским СМИ. «Удары нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По пути в Орехов уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БПЛАшникам», — передают РИА Новости слова Лебедева. Он отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов «методично прилетает». В связи с этим вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы. По данным Лебедева, накануне нанесен удар в районе завода «Агротех», после чего вспыхнул пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего. Ранее URA.RU рассказывало о том, что военнослужащие армии России вплотную подошли к Купянску в Харьковской области, пишет RT. По словам главы городской военной администрации Андрея Беседина, ситуация на линии соприкосновения остается сложной для украинских войск. Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что любые действия украинских военных на Купянском направлении приводят ВСУ к огромным потерям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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