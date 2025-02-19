МО: беспилотники ВСУ сбиты над Тульской областью и Татарстаном

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ВСУ запустили девять беспилотников по России, сообщили в Минобороны
ВСУ запустили девять беспилотников по России, сообщили в Минобороны Фото:

За ночь российские средства ПВО сбили около девяти украинских беспилотников. Дроны уничтожены над Брянской и Тульской областями, над акваторией Черного моря, а также на территории Республики Татарстан. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Три украинских БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, один — над территорией Республики Татарстан. <...> Один дрон [сбит] над территорией Тульской области», — уточнили министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Также сообщается о сбитых беспилотниках противника над Черным морем. Всего были поражены девять БПЛА. 

Вооруженные силы Украины неоднократно направляли беспилотники в район Черного моря и Брянской области. Чуть реже ВСУ предпринимают попытку атаковать территорию Тульской области и Татарстана. Сообщается, что в ночь на 19 февраля Киев атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

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За ночь российские средства ПВО сбили около девяти украинских беспилотников. Дроны уничтожены над Брянской и Тульской областями, над акваторией Черного моря, а также на территории Республики Татарстан. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Три украинских БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, один — над территорией Республики Татарстан. <...> Один дрон [сбит] над территорией Тульской области», — уточнили министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Также сообщается о сбитых беспилотниках противника над Черным морем. Всего были поражены девять БПЛА.  Вооруженные силы Украины неоднократно направляли беспилотники в район Черного моря и Брянской области. Чуть реже ВСУ предпринимают попытку атаковать территорию Тульской области и Татарстана. Сообщается, что в ночь на 19 февраля Киев атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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