Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке ВСУ

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На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы
На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 19 февраля Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятии работают оперативные и экстренные службы», — написал Федорищев в своем telegram-канале. По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее Киев осуществил атаку террористического характера на объект инфраструктуры — нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума, расположенную в Краснодарском крае. По данным компании «Транснефть», станция претерпела значительные ущербы в результате использования украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Анализ ситуации показывает, что атака носила целенаправленный и злонамеренный характер: дроны были оснащены не только взрывчаткой, но и металлическими поражающими элементами, что указывает на намерение причинить вред не только оборудованию, но и персоналу станции, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин призвал иностранных акционеров КТК помочь с ремонтом, пишет RT.

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В ночь на 19 февраля Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятии работают оперативные и экстренные службы», — написал Федорищев в своем telegram-канале. По словам губернатора, пострадавших нет. Ранее Киев осуществил атаку террористического характера на объект инфраструктуры — нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума, расположенную в Краснодарском крае. По данным компании «Транснефть», станция претерпела значительные ущербы в результате использования украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Анализ ситуации показывает, что атака носила целенаправленный и злонамеренный характер: дроны были оснащены не только взрывчаткой, но и металлическими поражающими элементами, что указывает на намерение причинить вред не только оборудованию, но и персоналу станции, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин призвал иностранных акционеров КТК помочь с ремонтом, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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