Жителям отдаленного района Салехарда, Горнокнязевска, нечем топить свои печи. Несмотря на то, что семьи оплатили стоимость топлива, им было предложено ожидать его поставку два месяца.
«В поселке Горнокнязевск 11 семей столкнулись с трудностями в получении дров. В январе они подписали договоры и оплатили услугу в Салехарде. Однако домовладельцам предложили подождать два месяца», — сообщили в группе VK «Народный фронт l Ямало-Ненецкий автономный округ».
Местная жительница Марфа Куйбина сообщила, что она не успела купить дрова осенью. В начале февраля женщина заключила договор на поставку дров и оплатила услуги, но ей сказали, что дрова привезут только через два месяца. «Это 6 апреля выходит. Там уже тепло, а мне сейчас надо топиться», — сообщила Куйбина.
Активисты ямальского филиала «Народного фронта» отметили недостаточную координацию между ответственными службами в зимний период. Они направили официальный запрос в администрацию Салехарда с целью решения проблемы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу города за комментарием. На момент публикации ответ ожидается. В прокуратуре ЯНАО агентству сообщили, что по данному факту будет организована проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!