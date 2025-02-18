Мигрант изнасиловал в Екатеринбурге подростка

В Екатеринбурге таджик-нелегал подозревается в изнасиловании 16-летней девочки, тоже гражданки Таджикистана. Об этом URA.RU рассказал источник.
«О совершенном преступлении сообщила мать девушки, которая на территории России находится законно и трудится мойщицей в автосалоне. По ее словам, мужчина-таджик снимал комнату в той же квартире, где они с дочкой. В декабре он якобы надругался над девочкой, но призналась жертва только сейчас», — объяснил собеседник агентства.
Подозреваемый задержан, он не отрицает своей вины. На территории РФ он находится легально с целью работы. Материалы дела будут переданы в свердловский следственный комитет.
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