18 февраля 2025

Мигрант изнасиловал в Екатеринбурге подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, фсб, шпион, захват преступника, захват террористов, наручники, задержание
Мужчина задержан и признал вину Фото:

В Екатеринбурге таджик-нелегал подозревается в изнасиловании 16-летней девочки, тоже гражданки Таджикистана. Об этом URA.RU рассказал источник.

«О совершенном преступлении сообщила мать девушки, которая на территории России находится законно и трудится мойщицей в автосалоне. По ее словам, мужчина-таджик снимал комнату в той же квартире, где они с дочкой. В декабре он якобы надругался над девочкой, но призналась жертва только сейчас», — объяснил собеседник агентства.

Подозреваемый задержан, он не отрицает своей вины. На территории РФ он находится легально с целью работы. Материалы дела будут переданы в свердловский следственный комитет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге таджик-нелегал подозревается в изнасиловании 16-летней девочки, тоже гражданки Таджикистана. Об этом URA.RU рассказал источник. «О совершенном преступлении сообщила мать девушки, которая на территории России находится законно и трудится мойщицей в автосалоне. По ее словам, мужчина-таджик снимал комнату в той же квартире, где они с дочкой. В декабре он якобы надругался над девочкой, но призналась жертва только сейчас», — объяснил собеседник агентства. Подозреваемый задержан, он не отрицает своей вины. На территории РФ он находится легально с целью работы. Материалы дела будут переданы в свердловский следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...