РФПИ ожидает скорое возвращение компаний США на российский рынок

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает возвращения американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года. Такой срок обозначил глава фонда Кирилл Дмитриев.
«РФПИ ожидает возврат ряда американских компаний на российский рынок уже во втором квартале 2025 года», — пояснил он в разговоре с ТАСС. Однако он уточнил, что могут возникнуть ряд дополнительных сложностей в связи с тем, что некоторые ниши уже заняты отечественными компаниями.
Дмитриев также напомнил, что американские компании понесли значительные финансовые убытки после ухода с российского рынка в 2022 году. Согласно его данным, общие потери составили около 324 миллиардов долларов, при этом наибольшие убытки пришлись на сектора IT и медиа, потребительский сектор и здравоохранение.
В Саудовской Аравии 18 февраля состоялись первые за три года переговоры между Россией и США. От РФ в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, а также сам Дмитриев. Москва охарактеризовала встречу как конструктивную. Страны активно обсуждали дальнейшее взаимодействие. URA.RU проводило подробную онлайн-трансляцию мероприятия.
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