Челябинские врачи помогли родиться младенцу-гиганту

В Челябинске женщина выносила и родила мальчика весом 5,5 килограмма. Малышу богатырских размеров помогли появиться на свет акушеры клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе клиники, малыш-гигант родился в многодетной семье, где и раньше вес каждого из младенцев превышал 4,5 килограмма.
«Ожидалось рождение гигантского плода более пяти килограммов. Врачи выполнили плановое кесарево сечение. Предыдущие дети — три девочки, родились с весом 4,850, 4,500 и пять килограммов», — рассказала замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Татьяна Узлова.
Операция прошла без осложнений на 39 неделе беременности. Как сообщили в пресс-службе, в предыдущие роды многодетной маме также проводили кесарево сечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!