18 февраля 2025

Челябинские врачи помогли родиться младенцу-гиганту

В Челябинске родился младенец весом более пяти килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Маме малыша-гиганта провели плановое кесарево сечение
Маме малыша-гиганта провели плановое кесарево сечение Фото:

В Челябинске женщина выносила и родила мальчика весом 5,5 килограмма. Малышу богатырских размеров помогли появиться на свет акушеры клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе клиники, малыш-гигант родился в многодетной семье, где и раньше вес каждого из младенцев превышал 4,5 килограмма.

«Ожидалось рождение гигантского плода более пяти килограммов. Врачи выполнили плановое кесарево сечение. Предыдущие дети — три девочки, родились с весом 4,850, 4,500 и пять килограммов», — рассказала замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Татьяна Узлова.

Операция прошла без осложнений на 39 неделе беременности. Как сообщили в пресс-службе, в предыдущие роды многодетной маме также проводили кесарево сечение.

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В Челябинске женщина выносила и родила мальчика весом 5,5 килограмма. Малышу богатырских размеров помогли появиться на свет акушеры клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе клиники, малыш-гигант родился в многодетной семье, где и раньше вес каждого из младенцев превышал 4,5 килограмма. «Ожидалось рождение гигантского плода более пяти килограммов. Врачи выполнили плановое кесарево сечение. Предыдущие дети — три девочки, родились с весом 4,850, 4,500 и пять килограммов», — рассказала замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Татьяна Узлова. Операция прошла без осложнений на 39 неделе беременности. Как сообщили в пресс-службе, в предыдущие роды многодетной маме также проводили кесарево сечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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