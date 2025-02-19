Ответственный за мобилизацию пермский министр возвращается в Екатеринбург

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов оставляет должность 20 февраля. Источники URA.RU говорят, что Батмазов возвращается в Екатеринбург, откуда в 2020 году переехал в Прикамье. Там он займет пост советника ректора одного из вузов.
«Батмазов переезжает в Екатеринбург. Будет заниматься преподавательской деятельностью. Вроде как ему прочат пост советника ректора одного из вузов. Наверняка что-то связанное с военной тематикой», — говорит источник.
Виктор Батмазов не ответил на звонок URA.RU. Он был назначен министром территориальной безопасности в марте 2020 года. В свое время он окончил СВВПТАУ, УрГЮА и Военную академию генштаба ВС РФ. Служил начальником управления воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа, замглавнокомандующего Сухопутными войсками по воспитательной работе. С 2015 по 2017 годы возглавлял пермское суворовское училище, потом работал начальником управления общественных отношений Екатеринбургской городской думы. О том, что Батмазов уходит с поста по собственному желанию стало известно на прошлой неделе. И.о. министра станет его зам Альберт Марданов.
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