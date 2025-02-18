Премьера фильма о современных ненцах состоится на Ямале в августе благодаря многомиллионному гранту

Премьера фильма о молодых ненцах «Мяд панг» состоится на Ямале в августе. Финальный этап финансирования проекта будет осуществлен за счет президентского гранта, размер которого составляет почти восемь млн рублей. Съемки завершились еще в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Для художественной киноленты о жизни современных ненцев и красоте ямальской тундры из федерального бюджета выделен грант на сумму 7,9 миллиона рублей. Средства покроют расходы чистового монтажа и заключительных работ над картиной на базе киноконцерна „Мосфильм“», — сказано на сайте окружного правительства.
Главные роли в фильме исполнили жители ямальской тундры. Картина повествует о молодых ненцах, чьи сердца принадлежат родному дому. Получив образование в городах, они решают вернуться к традиционному образу жизни своих предков. Инициатором и создателем проекта является Галина Матарас — ненка по происхождению.
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