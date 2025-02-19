ВС РФ уничтожили под Курском батальон ВСУ с особым контингентом

Под Курском уничтожен батальон ВСУ «Шквал», состоящий из бывших заключенных
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Многие солдаты из украинского батальона «Шквал» дезертируют
Многие солдаты из украинского батальона «Шквал» дезертируют Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия практически полностью уничтожила под Курском батальон ВСУ «Шквал». Этот батальон состоял из заключенных.

«Крови зеков действительно пролилось много — их бросали на самые опасные участки фронта, не особо заботясь выживут они в бою или нет. В результате батальон „Шквал“ фактически прекратил свое существование — более половины личного состава уничтожено», — сообщает aif.ru.

Там добавили, что этот батальон, отправленный на самые опасные участки фронта без должной подготовки, понес огромные потери. Заключенные, которых Киев стремился задействовать для «искупления вины», не проявили себя с лучшей стороны, часто отказываясь подчиняться командам и допуская мародерство. Многие дезертируют, стремясь выжить.

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Российская армия практически полностью уничтожила под Курском батальон ВСУ «Шквал». Этот батальон состоял из заключенных. «Крови зеков действительно пролилось много — их бросали на самые опасные участки фронта, не особо заботясь выживут они в бою или нет. В результате батальон „Шквал“ фактически прекратил свое существование — более половины личного состава уничтожено», — сообщает aif.ru. Там добавили, что этот батальон, отправленный на самые опасные участки фронта без должной подготовки, понес огромные потери. Заключенные, которых Киев стремился задействовать для «искупления вины», не проявили себя с лучшей стороны, часто отказываясь подчиняться командам и допуская мародерство. Многие дезертируют, стремясь выжить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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