18 февраля 2025

В Тюмени на несколько часов задерживается рейс из Баку

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» «Баку — Тюмень» задерживается на четыре часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие самолета отложили больше, чем на четыре часа
Прибытие самолета отложили больше, чем на четыре часа Фото:

В Тюмени больше чем на четыре часа задерживается прибытие рейса авиакомпании «ЮТэйр» из Баку. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино.

«Рейс UT 750 „Баку — Тюмень“. Плановое время прибытия — 16:00 местного времени. Расчетное время прибытия — 20:15», — информирует воздушная гавань.

Известно, что из-за позднего прибытия борта больше чем на три часа будет отложен и обратный рейс. Его вылет перенесен с 18:05 на 21:45. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, ответ ожидается.  

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В Тюмени больше чем на четыре часа задерживается прибытие рейса авиакомпании «ЮТэйр» из Баку. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино. «Рейс UT 750 „Баку — Тюмень“. Плановое время прибытия — 16:00 местного времени. Расчетное время прибытия — 20:15», — информирует воздушная гавань. Известно, что из-за позднего прибытия борта больше чем на три часа будет отложен и обратный рейс. Его вылет перенесен с 18:05 на 21:45. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, ответ ожидается.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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