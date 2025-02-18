В Тюмени на несколько часов задерживается рейс из Баку

Прибытие самолета отложили больше, чем на четыре часа
В Тюмени больше чем на четыре часа задерживается прибытие рейса авиакомпании «ЮТэйр» из Баку. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино.
«Рейс UT 750 „Баку — Тюмень“. Плановое время прибытия — 16:00 местного времени. Расчетное время прибытия — 20:15», — информирует воздушная гавань.
Известно, что из-за позднего прибытия борта больше чем на три часа будет отложен и обратный рейс. Его вылет перенесен с 18:05 на 21:45. URA.RU направило запрос руководству авиакомпании, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!