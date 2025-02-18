В Пермском крае создают уникальный инклюзивный проект — выставку «Усолье на кончиках пальцев». Он предназначен для людей с особыми физическими потребностями, в том числе незрячих. Одной из частей выставки станет тактильная карта Усолья с макетами архитектурных памятников, которые слепые смогут изучать руками.
«Вначале мы планировали сделать миниатюры памятников архитектуры — а это и отреставрированные здания, как Палаты Строгановых, и законсервированные (Соборная колокольня), и полностью разрушенные — их вы можете увидеть только на чертежах или архивных фото. Сейчас мы решили увеличить количество миниатюр и сделать еще реконструкцию соляного комплекса. В итоге карта будет большая — 170х150 см», — рассказали в местном музее «Палаты Строгановых». На странице музея «ВКонтакте» опубликованы фотографии процесса создания карты.
На карте кроме зданий-памятников появятся жилые и зеленые зоны, дороги и площади. При ее создании авторы ориентируются на план Усолья 1895 года.
В марте 2024 года аналогичный проект был реализован в Перми. На выставке «Пермь на кончиках пальцев» представили тактильную карту исторического центра города, экскурсии сопровождались тифлокомментариями.
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