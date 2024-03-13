Теперь незрячие смогут пальцами «видеть» не только буквы, но и зданияФото: Александр Мамаев
В Перми готовится к открытию выставка «Пермь на кончиках пальцев». На ней будет представлена тактильная карта исторического центра города с памятниками архитектуры. Она поможет лучше узнать Пермь слабовидящим и незрячим людям.
«Приглашаем всех на открытие выставки и интерактивную экскурсионную программу „Пермь на кончиках пальцев“. Вас ждут: тактильная карта исторического центра Перми; тактильные копии архитектурных памятников города; экскурсия с тифлокомментарием», — сообщается на странице проекта «ВОСприятие» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказывало URA.RU, работа над созданием карты началась еще 2023 году. Над ней работали студенты инклюзивных мастерских «Будетляне». Откроется выставка «Пермь на кончиках пальцев» 21 марта в Пермской краевой библиотеке для слепых. Ее специалисты позже будут проводить занятия для детей и взрослых с особенностями зрения и интерактивные программы для всех туристов.
Объекты на карте можно и нужно пощупать
Проект «ВОСприятие» в ВК https://vk.com/budetliane_perm?z=photo-197572068_457249979%2Fwall-197572068_1156
Работа над картой продолжается
Проект «ВОСприятие» в ВК https://vk.com/budetliane_perm?z=photo-197572068_457249979%2Fwall-197572068_1156
В Перми готовится к открытию выставка «Пермь на кончиках пальцев». На ней будет представлена тактильная карта исторического центра города с памятниками архитектуры. Она поможет лучше узнать Пермь слабовидящим и незрячим людям. «Приглашаем всех на открытие выставки и интерактивную экскурсионную программу „Пермь на кончиках пальцев“. Вас ждут: тактильная карта исторического центра Перми; тактильные копии архитектурных памятников города; экскурсия с тифлокомментарием», — сообщается на странице проекта «ВОСприятие» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, работа над созданием карты началась еще 2023 году. Над ней работали студенты инклюзивных мастерских «Будетляне». Откроется выставка «Пермь на кончиках пальцев» 21 марта в Пермской краевой библиотеке для слепых. Ее специалисты позже будут проводить занятия для детей и взрослых с особенностями зрения и интерактивные программы для всех туристов.