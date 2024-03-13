13 марта 2024

Пермяки создали тактильную карту и копии памятников города для слепых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2017. Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, шрифт брайля, язык слепых
Теперь незрячие смогут пальцами «видеть» не только буквы, но и здания Фото:

В Перми готовится к открытию выставка «Пермь на кончиках пальцев». На ней будет представлена тактильная карта исторического центра города с памятниками архитектуры. Она поможет лучше узнать Пермь слабовидящим и незрячим людям.

«Приглашаем всех на открытие выставки и интерактивную экскурсионную программу „Пермь на кончиках пальцев“. Вас ждут: тактильная карта исторического центра Перми; тактильные копии архитектурных памятников города; экскурсия с тифлокомментарием», — сообщается на странице проекта «ВОСприятие» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, работа над созданием карты началась еще 2023 году. Над ней работали студенты инклюзивных мастерских «Будетляне». Откроется выставка «Пермь на кончиках пальцев» 21 марта в Пермской краевой библиотеке для слепых. Ее специалисты позже будут проводить занятия для детей и взрослых с особенностями зрения и интерактивные программы для всех туристов.

Объекты на карте можно и нужно пощупать
Объекты на карте можно и нужно пощупать
Работа над картой продолжается
Работа над картой продолжается

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В Перми готовится к открытию выставка «Пермь на кончиках пальцев». На ней будет представлена тактильная карта исторического центра города с памятниками архитектуры. Она поможет лучше узнать Пермь слабовидящим и незрячим людям. «Приглашаем всех на открытие выставки и интерактивную экскурсионную программу „Пермь на кончиках пальцев“. Вас ждут: тактильная карта исторического центра Перми; тактильные копии архитектурных памятников города; экскурсия с тифлокомментарием», — сообщается на странице проекта «ВОСприятие» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, работа над созданием карты началась еще 2023 году. Над ней работали студенты инклюзивных мастерских «Будетляне». Откроется выставка «Пермь на кончиках пальцев» 21 марта в Пермской краевой библиотеке для слепых. Ее специалисты позже будут проводить занятия для детей и взрослых с особенностями зрения и интерактивные программы для всех туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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