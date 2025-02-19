Спасатели ищут двух петербургских туристов в ущелье Танадон

В Северной Осетии продолжается поисковая операция за двумя туристами из Петербурга, которые перестали выходить на связь. Последний раз их видели на территории, где недавно произошел сход лавины. Об этом сообщает МЧС России.
«В Северной Осетии спасатели МЧС России ищут пропавших туристов. В ущелье Танадон двое туристов перестали выходить на связь», — сообщает МЧС России в официальном telegram-канале. В операции задействованы семь спасателей Северо-Осетинского ПСО МЧС России.
Ущелье Танадон известно своей опасностью. Последний раз лавина здесь сходила в конце 80-х годов, что делает местность потенциально рискованной для туристических походов в зимний период. Двое мужчин, 25 и 36 лет, приехали в Дигорию из Санкт-Петербурга для участия в четвертом ледовом фестивале «Таймази 2025». Согласно предварительной информации, туристы не использовали бипперы и рации, что значительно усложняет поиск в случае лавинных сходов. К тому же, они не были зарегистрированы в базе МЧС России.
UPD: МЧС России сообщает о сходе двух новых лавин в районе, где ведутся поиски пропавших альпинистов. В горной местности Северной Осетии наблюдается сильный снегопад, из-за которого видимость сведена к минимуму. В регионе объявлено штормовое предупреждение об угрозе лавин, которое сохранится на протяжении следующих нескольких дней. Опасность схода новых лавин остается актуальной.
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