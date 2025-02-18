18 февраля 2025

Пермское правительство покидает еще один министр

Глава пермского минагро Носков уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Носков работал министром с 2021 года
Павел Носков работал министром с 2021 года Фото:

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков покидает должность. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах. Информацию URA.RU подтвердили и в пресс-службе правительства Прикамья. Это уже третья крупная кадровая рокировка во власти региона в феврале.

«Последним рабочим днем Носкова станет 27 февраля», — пояснили в кабмине. Причины ухода там не уточнили.

По одной из версий, он уходит по собственному желанию. Якобы засиделся в должности и нашел (или ищет) новую работу. 

Павел Носков возглавляет минагро с 2021 года. Ранее он был генеральным директором ГБУ «Агентство инвестиционного развития» и первым замминистра в минэке Прикамья. Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля перешел в советники губернатора вице-премьер Андрей Кокорев

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков покидает должность. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах. Информацию URA.RU подтвердили и в пресс-службе правительства Прикамья. Это уже третья крупная кадровая рокировка во власти региона в феврале. «Последним рабочим днем Носкова станет 27 февраля», — пояснили в кабмине. Причины ухода там не уточнили. По одной из версий, он уходит по собственному желанию. Якобы засиделся в должности и нашел (или ищет) новую работу.  Павел Носков возглавляет минагро с 2021 года. Ранее он был генеральным директором ГБУ «Агентство инвестиционного развития» и первым замминистра в минэке Прикамья. Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля перешел в советники губернатора вице-премьер Андрей Кокорев
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...