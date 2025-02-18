Пермское правительство покидает еще один министр

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков покидает должность. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах. Информацию URA.RU подтвердили и в пресс-службе правительства Прикамья. Это уже третья крупная кадровая рокировка во власти региона в феврале.
«Последним рабочим днем Носкова станет 27 февраля», — пояснили в кабмине. Причины ухода там не уточнили.
По одной из версий, он уходит по собственному желанию. Якобы засиделся в должности и нашел (или ищет) новую работу.
Павел Носков возглавляет минагро с 2021 года. Ранее он был генеральным директором ГБУ «Агентство инвестиционного развития» и первым замминистра в минэке Прикамья. Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля перешел в советники губернатора вице-премьер Андрей Кокорев
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