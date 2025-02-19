Зеленский отказался возвращать США 500 млрд долларов

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что требование президента США Дональда Трампа вернуть 500 млрд долларов американской помощи является несерьезным. Отказ от такого требования был озвучен во время пресс-конференции в Киеве.
«Надо разобраться с этой помощью, у нас [с США] абсолютно разные цифры. Нам война стоила 320 млрд долларов. 120 млрд потратила Украина, 200 млрд — США и ЕС, это пакет оружия. Всего США дали нам на сегодня более 67 млрд долларов оружием и 31,5 млрд в виде прямой помощи в бюджет. Но разговор о том, что нам надо вернуть США $500 млрд — это несерьезный разговор», — сказал Зеленский, его слова приводит «Царьград».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в рамках Европейского Союза обсуждаются предложения о том, какие именно суммы должны будут выплачивать страны ЕС Украине после того, как финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов будет прекращена. Он отметил, что среди предложений есть идея обязать Венгрию ежегодно переводить на счета Украины 500 миллионов евро. В связи с этим, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала предложение Европейскому союзу погасить долг Украины перед Соединенными Штатами, который оценивается в 350 миллиардов долларов.
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