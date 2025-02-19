Захарова переиначила «Ромео и Джульетту», говоря о долге Украины перед США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Европейскому союзу выплатить долг Украины перед США, который составляет 350 миллиардов долларов. Таким образом она отметила сложившуюся ситуацию в финансовых отношениях между США, ЕС и Украиной.
«Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она ответила на утверждение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в Европейском Союзе ведутся обсуждения относительно того, какие страны и в каком объеме будут осуществлять финансовую поддержку Украине после того, как Соединенные Штаты прекратят свою помощь.
Ранее Виктор Орбан сообщил, что в Европейском Союзе ведутся обсуждения относительно сумм, которые европейские страны должны будут выплачивать Киеву после того, как Соединенные Штаты прекратят их финансовую поддержку. Премьер-министр Венгрии указал, что существует намерение обязать Венгрию ежегодно перечислять Украине 500 миллионов евро. Он подчеркнул, что подобное предложение неприемлемо, заявив: «Об этом не может быть и речи», передает RT.
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