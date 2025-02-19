Захарова переиначила «Ромео и Джульетту», говоря о долге Украины перед США

Захарова предложила ЕС выплатить США долг Украины в 350 млрд долларов
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Захарова заявила, что в ЕС сложилась печальная ситуация в вопросе помощи Украине
Захарова заявила, что в ЕС сложилась печальная ситуация в вопросе помощи Украине Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Европейскому союзу выплатить долг Украины перед США, который составляет 350 миллиардов долларов. Таким образом она отметила сложившуюся ситуацию в финансовых отношениях между США, ЕС и Украиной.

«Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она ответила на утверждение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в Европейском Союзе ведутся обсуждения относительно того, какие страны и в каком объеме будут осуществлять финансовую поддержку Украине после того, как Соединенные Штаты прекратят свою помощь.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что в Европейском Союзе ведутся обсуждения относительно сумм, которые европейские страны должны будут выплачивать Киеву после того, как Соединенные Штаты прекратят их финансовую поддержку. Премьер-министр Венгрии указал, что существует намерение обязать Венгрию ежегодно перечислять Украине 500 миллионов евро. Он подчеркнул, что подобное предложение неприемлемо, заявив: «Об этом не может быть и речи», передает RT.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Европейскому союзу выплатить долг Украины перед США, который составляет 350 миллиардов долларов. Таким образом она отметила сложившуюся ситуацию в финансовых отношениях между США, ЕС и Украиной. «Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она ответила на утверждение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в Европейском Союзе ведутся обсуждения относительно того, какие страны и в каком объеме будут осуществлять финансовую поддержку Украине после того, как Соединенные Штаты прекратят свою помощь. Ранее Виктор Орбан сообщил, что в Европейском Союзе ведутся обсуждения относительно сумм, которые европейские страны должны будут выплачивать Киеву после того, как Соединенные Штаты прекратят их финансовую поддержку. Премьер-министр Венгрии указал, что существует намерение обязать Венгрию ежегодно перечислять Украине 500 миллионов евро. Он подчеркнул, что подобное предложение неприемлемо, заявив: «Об этом не может быть и речи», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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