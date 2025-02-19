Путин оценил итоги переговоров в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров, прошедших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он отметил, что атмосфера на встрече была доброжелательной.
«Путин сообщил, что высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде», — приводит ТАСС. Путин также отметил, что участники переговоров со стороны США проявили открытость и отсутствие предвзятости.
По его словам президента, атмосфера на переговорах была доброжелательной. В ходе своего выступления Путин также заявил, что посредники в диалоге между РФ и США не нужны, подчеркивая непосредственное и конструктивное общение между сторонами.
В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры, посвященные ситуации на Украине, с участием представителей из России и Соединенных Штатов. Это первая подобная встреча с марта 2022 года, когда проходили переговоры в Стамбуле для разрешения конфликта. От РФ в диалоге участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В составе американской делегации присутствовали советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио, а также специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
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