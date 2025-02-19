Путин оценил итоги переговоров в Эр-Рияде

Путин: атмосфера на переговорах в Эр-Рияде была доброжелательной
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Путин заявил, что России и США не нужны посредники в диалоге
Путин заявил, что России и США не нужны посредники в диалоге Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров, прошедших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он отметил, что атмосфера на встрече была доброжелательной.

«Путин сообщил, что высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде», — приводит ТАСС. Путин также отметил, что участники переговоров со стороны США проявили открытость и отсутствие предвзятости.

По его словам президента, атмосфера на переговорах была доброжелательной. В ходе своего выступления Путин также заявил, что посредники в диалоге между РФ и США не нужны, подчеркивая непосредственное и конструктивное общение между сторонами.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры, посвященные ситуации на Украине, с участием представителей из России и Соединенных Штатов. Это первая подобная встреча с марта 2022 года, когда проходили переговоры в Стамбуле для разрешения конфликта. От РФ в диалоге участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В составе американской делегации присутствовали советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио, а также специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров, прошедших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он отметил, что атмосфера на встрече была доброжелательной. «Путин сообщил, что высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде», — приводит ТАСС. Путин также отметил, что участники переговоров со стороны США проявили открытость и отсутствие предвзятости. По его словам президента, атмосфера на переговорах была доброжелательной. В ходе своего выступления Путин также заявил, что посредники в диалоге между РФ и США не нужны, подчеркивая непосредственное и конструктивное общение между сторонами. В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры, посвященные ситуации на Украине, с участием представителей из России и Соединенных Штатов. Это первая подобная встреча с марта 2022 года, когда проходили переговоры в Стамбуле для разрешения конфликта. От РФ в диалоге участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В составе американской делегации присутствовали советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио, а также специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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