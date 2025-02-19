Путин: Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине

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Путин заявил, что Запад и Киев сами прекратили контакты с Москвой
Путин заявил, что Запад и Киев сами прекратили контакты с Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине и уделяет первостепенное значение разрешению данного конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине», — сообщил Владимир Путин в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Он отметил, что страна уделяет первостепенное значение разрешению конфликта на Украине и никогда не отказывалась от диалога ни с Киевом, ни с Западом.

Также глава государства отметил, что европейцы сами прекратили контакты с Москвой. Украинские власти, при этом, издали закон о запрете переговоров, заключил Путин.

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Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине и уделяет первостепенное значение разрешению данного конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине», — сообщил Владимир Путин в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Он отметил, что страна уделяет первостепенное значение разрешению конфликта на Украине и никогда не отказывалась от диалога ни с Киевом, ни с Западом. Также глава государства отметил, что европейцы сами прекратили контакты с Москвой. Украинские власти, при этом, издали закон о запрете переговоров, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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