Песков затруднился назвать дату встречи Путина и Трампа

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Песков заявил, что обе стороны стремятся к скорейшей встрече двух президентов
Песков заявил, что обе стороны стремятся к скорейшей встрече двух президентов Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа должна быть подготовленной, и в настоящее время нельзя определить точную дату. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча Трампа и Путина должна быть подготовленной, поэтому сейчас говорить точно, сколько уйдёт на это времени, дни или недели, невозможно», — рассказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего. По его словам, во время встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российская и американская стороны выразили желание организовать встречу как можно скорее и немедленно начать подготовку к ней.

Песков отметил, что раз Путин говорит о своей готовности к встрече с Трампом, значит, все активно работают по подготовке. О своем намерении к скорейшей встрече сигнализирует и президент США, добавил пресс-секретарь.

Ранее прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде, в ходе которой они обсудили вопросы совместной работы и урегулирования украинского кризиса. После этого глава России отметил, что с удовольствием встретится с Трампом и обсудит с ним важнейшие вопросы, касающиеся обеих стран.

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Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа должна быть подготовленной, и в настоящее время нельзя определить точную дату. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Встреча Трампа и Путина должна быть подготовленной, поэтому сейчас говорить точно, сколько уйдёт на это времени, дни или недели, невозможно», — рассказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего. По его словам, во время встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российская и американская стороны выразили желание организовать встречу как можно скорее и немедленно начать подготовку к ней. Песков отметил, что раз Путин говорит о своей готовности к встрече с Трампом, значит, все активно работают по подготовке. О своем намерении к скорейшей встрече сигнализирует и президент США, добавил пресс-секретарь. Ранее прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде, в ходе которой они обсудили вопросы совместной работы и урегулирования украинского кризиса. После этого глава России отметил, что с удовольствием встретится с Трампом и обсудит с ним важнейшие вопросы, касающиеся обеих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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