Сенатор Пушков выслушал жалобы пермяков

Пушков провел прием граждан в Перми
Пермский сенатор Алексей Пушков провел личный прием граждан в ходе своей рабочей поездки в Пермь. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Обсудили с жителями региона актуальные вопросы, связанные с бездействием отдельных сотрудников правоохранительных органов и профильных ведомств. Также вместе искали подходы к урегулированию спорных ситуаций с управляющими компаниями и ТСЖ», — написал Пушков.
Пушков отметил, что по каждому вопросу будут направлены запросы в надзорные органы. В случае необходимости будут приняты необходимые меры реагирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!