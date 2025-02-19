19 февраля 2025

Сенатор Пушков выслушал жалобы пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушков провел прием граждан в Перми
Пушков провел прием граждан в Перми Фото:

Пермский сенатор Алексей Пушков провел личный прием граждан в ходе своей рабочей поездки в Пермь. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Обсудили с жителями региона актуальные вопросы, связанные с бездействием отдельных сотрудников правоохранительных органов и профильных ведомств. Также вместе искали подходы к урегулированию спорных ситуаций с управляющими компаниями и ТСЖ», — написал Пушков.

Пушков отметил, что по каждому вопросу будут направлены запросы в надзорные органы. В случае необходимости будут приняты необходимые меры реагирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский сенатор Алексей Пушков провел личный прием граждан в ходе своей рабочей поездки в Пермь. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Обсудили с жителями региона актуальные вопросы, связанные с бездействием отдельных сотрудников правоохранительных органов и профильных ведомств. Также вместе искали подходы к урегулированию спорных ситуаций с управляющими компаниями и ТСЖ», — написал Пушков. Пушков отметил, что по каждому вопросу будут направлены запросы в надзорные органы. В случае необходимости будут приняты необходимые меры реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...