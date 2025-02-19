Трамп взял курс на сокращение бюджета

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на служебную записку и осведомленные источники.
«Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет», — пишет издание.
Согласно информации из газеты Washington Post, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета Пентагона, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год. Крайний срок для представления соответствующих планов — 24 февраля.
В декабре прошлого года предшественник Трампа Джо Байден утвердил бюджет на 2025 год в размере 895 млрд долларов. При этом прежний министр обороны Ллойд Остин предлагал увеличивать оборонные расходы на 50 млрд долларов ежегодно, пишет «Царьград».
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