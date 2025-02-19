19 февраля 2025

Трамп взял курс на сокращение бюджета

WP: власти США поручили Пентагону готовиться к сокращению бюджета на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Расходы должны сокращаться ежегодно на 8%
Расходы должны сокращаться ежегодно на 8% Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на служебную записку и осведомленные источники.

«Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет», — пишет издание.

Согласно информации из газеты Washington Post, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета Пентагона, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год. Крайний срок для представления соответствующих планов — 24 февраля.

В декабре прошлого года предшественник Трампа Джо Байден утвердил бюджет на 2025 год в размере 895 млрд долларов. При этом прежний министр обороны Ллойд Остин предлагал увеличивать оборонные расходы на 50 млрд долларов ежегодно, пишет «Царьград».

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Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на служебную записку и осведомленные источники. «Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет», — пишет издание. Согласно информации из газеты Washington Post, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета Пентагона, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год. Крайний срок для представления соответствующих планов — 24 февраля. В декабре прошлого года предшественник Трампа Джо Байден утвердил бюджет на 2025 год в размере 895 млрд долларов. При этом прежний министр обороны Ллойд Остин предлагал увеличивать оборонные расходы на 50 млрд долларов ежегодно, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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