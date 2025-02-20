Трамп заявил о своей главной цели на посту президента

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его вклад в завершение конфликтов в мире станет его главным наследием. Об этом он заявил во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого проводил Белый дом.
«Я надеюсь, что моим величайшим наследием будет роль миротворца и объединителя. Это было бы великое наследие», — сказал Трамп.
Президент США также подчеркнул, что ожидает относительно скорого прекращения огня и восстановления стабильности в Европе. Заявления были сделаны в контексте обсуждения текущей политической ситуации.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлениями о необходимости проведения выборов на Украине. Вместе с этим он сообщил, что рассмотрит возможность проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.