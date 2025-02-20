Трамп заявил о своей главной цели на посту президента

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Трамп надеется сыграть роль миротворца и объединителя
Трамп надеется сыграть роль миротворца и объединителя Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его вклад в завершение конфликтов в мире станет его главным наследием. Об этом он заявил во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого проводил Белый дом.

«Я надеюсь, что моим величайшим наследием будет роль миротворца и объединителя. Это было бы великое наследие», — сказал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что ожидает относительно скорого прекращения огня и восстановления стабильности в Европе. Заявления были сделаны в контексте обсуждения текущей политической ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлениями о необходимости проведения выборов на Украине. Вместе с этим он сообщил, что рассмотрит возможность проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его вклад в завершение конфликтов в мире станет его главным наследием. Об этом он заявил во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого проводил Белый дом. «Я надеюсь, что моим величайшим наследием будет роль миротворца и объединителя. Это было бы великое наследие», — сказал Трамп. Президент США также подчеркнул, что ожидает относительно скорого прекращения огня и восстановления стабильности в Европе. Заявления были сделаны в контексте обсуждения текущей политической ситуации. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлениями о необходимости проведения выборов на Украине. Вместе с этим он сообщил, что рассмотрит возможность проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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