18 февраля 2025

Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в ближайшее время
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в ближайшее время Фото:

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом он заявил журналистам.

«Я могу встретиться с Путиным до конца месяца», — сказал Трамп в беседе с журналистами  Fox News. Он отметил, что Украине нечего удивляться, что ее не зовут на переговоры.

Завершились первые в 2025 году официальные переговоры между США и Россией. В ходе встречи обе стороны пришли к согласию о необходимости достижения долгосрочного, стабильного и для всех приемлемого решения конфликта на Украине, напоминает «Царьград». В настоящее время Соединенные Штаты предложили мирный план, состоящий из трех этапов: прекращение военных действий, проведение президентских выборов в Украине и заключение конечного мирного соглашения. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с прессой, он не получал информации о таком «трехступенчатом плане».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом он заявил журналистам. «Я могу встретиться с Путиным до конца месяца», — сказал Трамп в беседе с журналистами  Fox News. Он отметил, что Украине нечего удивляться, что ее не зовут на переговоры. Завершились первые в 2025 году официальные переговоры между США и Россией. В ходе встречи обе стороны пришли к согласию о необходимости достижения долгосрочного, стабильного и для всех приемлемого решения конфликта на Украине, напоминает «Царьград». В настоящее время Соединенные Штаты предложили мирный план, состоящий из трех этапов: прекращение военных действий, проведение президентских выборов в Украине и заключение конечного мирного соглашения. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с прессой, он не получал информации о таком «трехступенчатом плане».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...