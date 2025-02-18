Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом он заявил журналистам.
«Я могу встретиться с Путиным до конца месяца», — сказал Трамп в беседе с журналистами Fox News. Он отметил, что Украине нечего удивляться, что ее не зовут на переговоры.
Завершились первые в 2025 году официальные переговоры между США и Россией. В ходе встречи обе стороны пришли к согласию о необходимости достижения долгосрочного, стабильного и для всех приемлемого решения конфликта на Украине, напоминает «Царьград». В настоящее время Соединенные Штаты предложили мирный план, состоящий из трех этапов: прекращение военных действий, проведение президентских выборов в Украине и заключение конечного мирного соглашения. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с прессой, он не получал информации о таком «трехступенчатом плане».
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