Трамп потребовал выборы на Украине и одобрил позицию Путина: о чем рассказал президент США

Трамп признал, что Россия не хочет уничтожать украинские города

19 февраля 2025 в 05:26 Размер текста - 17 +

Трамп указал Киеву на нежелание сесть за стол переговоров Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Президент США Дональд Трамп выступил с важными заявлениями, подчеркнув необходимость проведения выборов на Украине и указал на низкий рейтинг действующего главы государства Владимира Зеленского. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал его нелегитимным, подчеркнув, что рассмотрит возможность общения именно с законным представителем страны. На какие шаги готов Вашингтон, чтобы стабилизировать отношения Москвы и Киева, и как проходят переговоры по этому поводу — читайте в материале URA.RU. Трамп выступил за проведение выборов на Украине Украина оказалась в тяжелом положении, попав в экономическую зависимость от США Фото: Официальный сайт президента Украины Дональд Трамп выразил мнение о необходимости проведения выборов на Украине для укрепления ее позиций в международных переговорах. Трамп подчеркнул, что снижение популярности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского является ключевым фактором, затрудняющим изменения в стране. Кроме того, Трамп озвучил конкретные требования к Украине, включая возмещение в размере 500 миллиардов долларов в виде контроля над ключевыми ресурсами страны — не только над нефтью и газом, но и над портами и другой инфраструктурой. Это требование вызвало в Киеве шок и панику. Трамп оценил переговоры с Россией в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп высоко оценил переговоры России и США, прошедшие в Эр-Рияде, назвав их «очень хорошими». Он выразил уверенность в возможности достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта. Трамп заявил, что у Зеленского было три года, чтобы сесть за стол переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины «Если бы Россия хотела уничтожить города на Украине на 100% то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — рассказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Однако Россия, по его мнению, не желает такого исхода событий. Также американский президент прокомментировал отношение украинских властей к переговорному процессу, указав, что Киев имел достаточно времени для начала диалога. Трамп подчеркнул, что Украина могла бы использовать предыдущие три года, чтобы сесть за стол переговоров. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время Дональд Трамп рассмотрит возможность проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News. Встреча Путина и Трампа должна состояться в ближайшее время Фото: Официальный сайт Президента РФ «Я могу встретиться с Путиным до конца месяца», — сказал американский политик. Он также добавил, что Украина не должна удивляться тому, что ее не приглашают на переговоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп выступил с важными заявлениями, подчеркнув необходимость проведения выборов на Украине и указал на низкий рейтинг действующего главы государства Владимира Зеленского. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал его нелегитимным, подчеркнув, что рассмотрит возможность общения именно с законным представителем страны. На какие шаги готов Вашингтон, чтобы стабилизировать отношения Москвы и Киева, и как проходят переговоры по этому поводу — читайте в материале URA.RU. Дональд Трамп выразил мнение о необходимости проведения выборов на Украине для укрепления ее позиций в международных переговорах. Трамп подчеркнул, что снижение популярности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского является ключевым фактором, затрудняющим изменения в стране. Кроме того, Трамп озвучил конкретные требования к Украине, включая возмещение в размере 500 миллиардов долларов в виде контроля над ключевыми ресурсами страны — не только над нефтью и газом, но и над портами и другой инфраструктурой. Это требование вызвало в Киеве шок и панику. Президент США Дональд Трамп высоко оценил переговоры России и США, прошедшие в Эр-Рияде, назвав их «очень хорошими». Он выразил уверенность в возможности достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта. «Если бы Россия хотела уничтожить города на Украине на 100% то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — рассказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Однако Россия, по его мнению, не желает такого исхода событий. Также американский президент прокомментировал отношение украинских властей к переговорному процессу, указав, что Киев имел достаточно времени для начала диалога. Трамп подчеркнул, что Украина могла бы использовать предыдущие три года, чтобы сесть за стол переговоров. Дональд Трамп рассмотрит возможность проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News. «Я могу встретиться с Путиным до конца месяца», — сказал американский политик. Он также добавил, что Украина не должна удивляться тому, что ее не приглашают на переговоры.