Boeing хочет вернуться в Россию

Один из ведущих производителей авиационной, космической и военной техники, корпорация Boeing хочет вернуться на российский рынок. Об этом сообщил источник Shot.
«Авиапроизводитель рассматривает вариант, при котором „боинги“ снова начнут поступать в Россию в два этапа. Первый — компания разрешит поставки нашим авиакомпаниям старых самолётов, которые продают другие перевозчики. В основном из дружественных стран. На втором этапе планируется снятие всех ограничений и возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя», — пишет Life, ссылаясь на собственные источники.
Сообщается, что лизингодатели уже начали проводить неофициальные переговоры. Идет обсуждение того, какие воздушные суда приобретут российские перевозчики. Взамен авиапроизводитель может получить доступ к российскому титану, от которого отказался собственноручно в 2022 году.
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