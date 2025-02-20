Boeing хочет вернуться в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Boeing планируют вернуть в Россию в два этапа
Boeing планируют вернуть в Россию в два этапа Фото:

Один из ведущих производителей авиационной, космической и военной техники, корпорация Boeing хочет вернуться на российский рынок. Об этом сообщил источник Shot.

«Авиапроизводитель рассматривает вариант, при котором „боинги“ снова начнут поступать в Россию в два этапа. Первый — компания разрешит поставки нашим авиакомпаниям старых самолётов, которые продают другие перевозчики. В основном из дружественных стран. На втором этапе планируется снятие всех ограничений и возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя», — пишет Life, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что лизингодатели уже начали проводить неофициальные переговоры. Идет обсуждение того, какие воздушные суда приобретут российские перевозчики. Взамен авиапроизводитель может получить доступ к российскому титану, от которого отказался собственноручно в 2022 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из ведущих производителей авиационной, космической и военной техники, корпорация Boeing хочет вернуться на российский рынок. Об этом сообщил источник Shot. «Авиапроизводитель рассматривает вариант, при котором „боинги“ снова начнут поступать в Россию в два этапа. Первый — компания разрешит поставки нашим авиакомпаниям старых самолётов, которые продают другие перевозчики. В основном из дружественных стран. На втором этапе планируется снятие всех ограничений и возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя», — пишет Life, ссылаясь на собственные источники. Сообщается, что лизингодатели уже начали проводить неофициальные переговоры. Идет обсуждение того, какие воздушные суда приобретут российские перевозчики. Взамен авиапроизводитель может получить доступ к российскому титану, от которого отказался собственноручно в 2022 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...