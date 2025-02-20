Экономист рассказал, сколько будет стоить бензин в марте

В марте 2025 года литр бензина АИ-92 на заправках будет стоить от 55,8 до 56,1 рублей, при этом цены на АИ-95 составят 60,9–61,3 рубля. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Бензин марки АИ-92 подорожал до 55,65 рубля за литр, АИ-95 — до 60,77 рубля. При текущем росте цен в марте „92-й“ бензин будет стоить 55,8–56,1 рубля, а „95-й“ — 60,9–61,3 рубля», — заявил Щербаченко в интервью «Газете.Ru».
Так, в марте цены на АИ-92 увеличится на 15–45 копеек, а на АИ-95 — на 13–53 копейки по сравнению с нынешними показателями. Петр Щербаченко отметил, что ценообразование на бензин определяется рядом факторов, включая налоги, акцизы, колебания в оптовых ценах, а также затраты на добычу нефти, ее переработку, транспортировку и эксплуатацию нефтезаправочных станций. Экономист также напомнил о новых санкциях США против российского энергетического сектора. В рамках этих ограничений затронуты ключевые игроки нефтяной отрасли РФ: «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», а также руководство этих и других компаний.
В дополнение, Щербаченко указал на изменения в налоговой политике, которые также повлияют на цены на бензин. С начала 2025 года ожидается повышение акцизов: на бензин пятого класса они увеличатся на 14%, а на дизельное топливо — на 16%. Эксперт отметил, что нефтяные компании сталкиваются с увеличением затрат, обусловленными высокой стоимостью ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Это напрямую связано с западными санкциями. В связи с этим из-за плановых ремонтных работ на НПЗ аналитики выражают опасения относительно возможного повышения цен на топливо, при учете, что экспорт не будет закрыт.
Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно обсуждает возможность введения запрета на экспорт бензина в целях стабилизации цен на топливо в преддверии начала посевного сезона. Предполагается, что государственные меры поддержки смогут сформировать национальный рынок, и в марте может быть принято решение о запрете экспорта бензина.
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