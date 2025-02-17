В РФ обсудят полный запрет на экспорта бензина: что будет с ценами на топливо, зачем это нужно

В России намерены обсудить возможность введения полного запрета на экспорт бензина начиная с марта 2025 года. Совещание под руководством вице-премьера России Александра Новака, посвященное ситуации на рынке нефтепродуктов, пройдет 20 февраля. Что будет с ценами на топливо и зачем нужны ограничения — в материале URA.RU.
Кто предложил запретить вывоз бензина из РФ
В начале февраля 2025 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести временный запрет на экспорт бензина для стабилизации его цен на внутреннем рынке. Как заявил заместитель главы ФАС Виталий Королев, такая мера необходима для сдерживания роста цен на оптовом рынке топлива.
По мнению ФАС, ограничения помогут обуздать рост оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Королев уточнил, что временные ограничения на экспорт являются оперативной мерой, направленной на стабилизацию цен перед началом посевной кампании, что особенно важно для аграрного сектора страны.
По мнению ФАС, в России назрела необходимость создания прогнозного рынка нефтепродуктов с использованием срочных контрактов. Королев отметил, что ограничение экспорта топлива позволит регулировать сезонный спрос и предложить потребителям возможность заранее планировать покупки топлива по фиксированным ценам.
Когда обсудят полную блокировку экспорта бензина
В России обсудят возможность введения полного запрета на экспорт бензина с марта текущего года. Совещание, посвященное ситуации на рынке нефтепродуктов, пройдет под руководством вице-премьера России Александра Новака. Состоится оно 20 февраля.
В России уже вводились ограничения на экспорт бензина
Весенние ограничения 2024 года
Правительство России вводило запрет на экспорт бензина 1 марта 2024 года по 31 августа. Подобные меры были приняты для стабилизации цен на внутреннем рынке РФ в период повышенного спроса. Они не касалась согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
Сняли ограничения досрочно, 21 мая того же года, до 30 июня. Основной причиной такого решения стало насыщение внутреннего рынка автомобильным топливом.
Отмена запрета была вызвана необходимостью предотвратить снижение объемов переработки на некоторых НПЗ и освободить порты, затоварившиеся топливом, предназначенным для экспорта. В Минэнерго России уточнили, что цели эмбарго на экспорт бензина были достигнуты: внутренний рынок полностью обеспечен и насыщен моторным топливом.
Зимняя приостановка ограничений
Позже временный запрет на экспорт бензина за пределы ЕАЭС был приостановлен с 1 декабря 2024 года. Правительство разрешило экспорт бензина производителям этого топлива. Однако для непроизводителей запрет остался в силе и действовал до 31 января 2025 года.
Продление ограничений в 2025 году
В начале февраля правительство приняло решение о продлении временного ограничения на экспорт бензина до 28 числа. Так власти решили поддержать стабильность на внутреннем топливном рынке и развитие нефтеперерабатывающей отрасли.
Продление ограничения на экспорт бензина не влияет на прямые поставки бензина от производителей. Основная цель решения властей — стимулирование отечественного производства и предотвращение нелегального вывоза бензина за пределы страны.
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