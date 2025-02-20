Экономист рассказал, как правильно гасить ипотеку, чтобы заработать

Размещение средств на депозите вместо досрочной выплаты ипотеки может принести доход в размере до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Имеющиеся в дополнительном распоряжении средства лучше разместить на банковский вклад. <...> Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тысяч рублей», — рассказал Балынин в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, для граждан России досрочное погашение ипотечного кредита может оказаться экономически нецелесообразным в случае, если процентные ставки по ипотеке на 1-3 пункта ниже, чем ставки по банковским депозитам.
Экономист описал следующий случай: в 2023 году человек взял ипотеку на пять миллионов рублей под 13% на 25 лет, ежемесячный платеж составил 56,4 тыс. рублей. Большая часть долга осталась непогашенной из-за особенностей аннуитетных платежей. При досрочном погашении 555 тыс. рублей срок кредита сократится на девять лет и четыре месяца, а переплата уменьшится на 5,1 млн рублей. Размещение этой суммы на депозите под 25% позволит через пять лет накопить 1,25 млн рублей, которые сократят переплату еще на 5,5 млн рублей и уменьшат срок кредита до 15 лет и 1 месяца. Экономия на страховке составит 6-9 тыс. рублей. По словам Балынина, выгода от вложения в депозит вместо досрочного погашения составит 400 тыс. рублей.
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