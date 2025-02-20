Экономист рассказал, как правильно гасить ипотеку, чтобы заработать

Экономист Балынин: вложение в депозит выгоднее досрочного погашения ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Балынин отметил, что гасить ипотеку досрочно невыгодно, если процентные ставки ниже ставок по депозитам
Балынин отметил, что гасить ипотеку досрочно невыгодно, если процентные ставки ниже ставок по депозитам Фото:

Размещение средств на депозите вместо досрочной выплаты ипотеки может принести доход в размере до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Имеющиеся в дополнительном распоряжении средства лучше разместить на банковский вклад. <...> Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тысяч рублей», — рассказал Балынин в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, для граждан России досрочное погашение ипотечного кредита может оказаться экономически нецелесообразным в случае, если процентные ставки по ипотеке на 1-3 пункта ниже, чем ставки по банковским депозитам.

Экономист описал следующий случай: в 2023 году человек взял ипотеку на пять миллионов рублей под 13% на 25 лет, ежемесячный платеж составил 56,4 тыс. рублей. Большая часть долга осталась непогашенной из-за особенностей аннуитетных платежей. При досрочном погашении 555 тыс. рублей срок кредита сократится на девять лет и четыре месяца, а переплата уменьшится на 5,1 млн рублей. Размещение этой суммы на депозите под 25% позволит через пять лет накопить 1,25 млн рублей, которые сократят переплату еще на 5,5 млн рублей и уменьшат срок кредита до 15 лет и 1 месяца. Экономия на страховке составит 6-9 тыс. рублей. По словам Балынина, выгода от вложения в депозит вместо досрочного погашения составит 400 тыс. рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Размещение средств на депозите вместо досрочной выплаты ипотеки может принести доход в размере до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин . «Имеющиеся в дополнительном распоряжении средства лучше разместить на банковский вклад. <...> Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тысяч рублей», — рассказал Балынин в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, для граждан России досрочное погашение ипотечного кредита может оказаться экономически нецелесообразным в случае, если процентные ставки по ипотеке на 1-3 пункта ниже, чем ставки по банковским депозитам. Экономист описал следующий случай: в 2023 году человек взял ипотеку на пять миллионов рублей под 13% на 25 лет, ежемесячный платеж составил 56,4 тыс. рублей. Большая часть долга осталась непогашенной из-за особенностей аннуитетных платежей. При досрочном погашении 555 тыс. рублей срок кредита сократится на девять лет и четыре месяца, а переплата уменьшится на 5,1 млн рублей. Размещение этой суммы на депозите под 25% позволит через пять лет накопить 1,25 млн рублей, которые сократят переплату еще на 5,5 млн рублей и уменьшат срок кредита до 15 лет и 1 месяца. Экономия на страховке составит 6-9 тыс. рублей. По словам Балынина, выгода от вложения в депозит вместо досрочного погашения составит 400 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...