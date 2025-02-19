В Перми поставят документальный спектакль про фабрику пианино «Кама»

В Перми готовится театральная постановка «Кама. Фабрика». Это будет документальный спектакль, посвященный музыкальной фабрике «Кама», которая в годы СССР выпускала известные на всю страну одноименные пианино. Об этом рассказала автор пьесы Елена Растянис.
«Спектакль будет, конечно, документальным. Расскажем историю на стыке различных жанров и подходов: документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, вербатима, интервью, документального кино. Ну и есть разные идеи, как погрузить вас в атмосферу производства с помощью создания аутентичного звукового ландшафта фабрики», — пишет Растянис в соцсети «ВКонтакте». Премьера намечена на осень.
Ранее Растянис и команда ее единомышленников поставили в Перми спектакль «Юманов. Первый рояль», который посвящен основателю первой на Урале фабрики музыкальных инструментов Дмитрию Юманову. Новая постановка будет своеобразным продолжением. Как поясняет Елена Растянис, есть версия, что основатель «Камы» Афанасий Рудометов был учеником Дмитрия Юманова.
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